Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС

Первый старт Starliner с двумя астронавтами был запланирован еще в июне 2023 г., но его перенесли по техническим причинам. Очередная попытка запустить корабль состоялась 6 мая, но из-за проблем с клапаном сброса давления на ступени Centaur ракеты Atlas V его перенесли на 1 июня. Эта попытка тоже не состоялась из-за неполадок в работе наземного оборудования.