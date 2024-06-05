Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС
Американская корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к МКС и обратно. Starliner стартовал 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 10:52 по местному времени (17:52 мск). На борту находятся астронавты NASA – командир Бутч Уилмор и пилот Сунита Уильямс.
По данным NASA, ракета-носитель Atlas V отделилась от разгонного блока Centaur, который продолжит выводить Starliner на суборбитальную орбиту, прежде чем космический аппарат выйдет на орбиту, приближающую его к МКС.
Ожидается, что полет к станции займет чуть более суток. Там астронавты пробудут восемь дней. Далее Starliner должен будет приземлиться на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
Первый старт Starliner с двумя астронавтами был запланирован еще в июне 2023 г., но его перенесли по техническим причинам. Очередная попытка запустить корабль состоялась 6 мая, но из-за проблем с клапаном сброса давления на ступени Centaur ракеты Atlas V его перенесли на 1 июня. Эта попытка тоже не состоялась из-за неполадок в работе наземного оборудования.