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Boeing осуществил первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС

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Американская корпорация Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Цель полета – протестировать способность корабля доставлять экипажи к МКС и обратно. Starliner стартовал 5 июня с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 10:52 по местному времени (17:52 мск). На борту находятся астронавты NASA – командир Бутч Уилмор и пилот Сунита Уильямс.

По данным NASA, ракета-носитель Atlas V отделилась от разгонного блока Centaur, который продолжит выводить Starliner на суборбитальную орбиту, прежде чем космический аппарат выйдет на орбиту, приближающую его к МКС.

Ожидается, что полет к станции займет чуть более суток. Там астронавты пробудут восемь дней. Далее Starliner должен будет приземлиться на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Первый старт Starliner с двумя астронавтами был запланирован еще в июне 2023 г., но его перенесли по техническим причинам. Очередная попытка запустить корабль состоялась 6 мая, но из-за проблем с клапаном сброса давления на ступени Centaur ракеты Atlas V его перенесли на 1 июня. Эта попытка тоже не состоялась из-за неполадок в работе наземного оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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