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«Роскосмос» обеспокоен нехваткой средств на геостационарные спутники

Эта группировка обеспечивает работу каналов связи между Россией и дружественными странами
Анна Устинова
Создание мощных геостационарных спутников связи требует значительно больше денег и времени, чем низкоорбитальных аппаратов/ Илья Питалев / РИА Новости

Корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., из-за отсутствия финансирования. Об этом заявил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров на XVI Федеральной конференции ComNews Satellite Russia 31 мая. Именно такие спутники обеспечивают работу каналов связи между Россией и дружественными странами, подчеркнул Прохоров.

К 2030 г. как минимум у шести из 17 геостационарных российских аппаратов завершится активный срок службы, уточнил он. «Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации (их производством занимается входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева». – «Ведомости»), заказаны только два: один со стороны «Газпром космические системы» (ГКС), второй – со стороны ГПКС (ФГУП «Космическая связь»). Сегодня, развивая долгосрочные интересные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, мы забываем об основе связности нашего государства с дружественными странами. Это было и будет за геостационарными системами», – заявил Прохоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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