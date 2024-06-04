«Роскосмос» обеспокоен нехваткой средств на геостационарные спутники

К 2030 г. как минимум у шести из 17 геостационарных российских аппаратов завершится активный срок службы, уточнил он. «Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации (их производством занимается входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева». – «Ведомости»), заказаны только два: один со стороны «Газпром космические системы» (ГКС), второй – со стороны ГПКС (ФГУП «Космическая связь»). Сегодня, развивая долгосрочные интересные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, мы забываем об основе связности нашего государства с дружественными странами. Это было и будет за геостационарными системами», – заявил Прохоров.