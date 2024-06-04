«Роскосмос» обеспокоен нехваткой средств на геостационарные спутники

«Роскосмос» обеспокоен нехваткой средств на геостационарные спутникиЭта группировка обеспечивает работу каналов связи между Россией и дружественными странами
Корпорация «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., из-за отсутствия финансирования. Об этом заявил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров на XVI Федеральной конференции ComNews Satellite Russia 31 мая. Именно такие спутники обеспечивают работу каналов связи между Россией и дружественными странами, подчеркнул Прохоров.
К 2030 г. как минимум у шести из 17 геостационарных российских аппаратов завершится активный срок службы, уточнил он. «Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации (их производством занимается входящая в «Роскосмос» компания «Информационные спутниковые системы им. Решетнева». – «Ведомости»), заказаны только два: один со стороны «Газпром космические системы» (ГКС), второй – со стороны ГПКС (ФГУП «Космическая связь»). Сегодня, развивая долгосрочные интересные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, мы забываем об основе связности нашего государства с дружественными странами. Это было и будет за геостационарными системами», – заявил Прохоров.