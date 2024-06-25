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«Известия»: боевики в Дагестане планировали убийство священника

Ведомости

Священник Николай Котельников изначально был целью боевиков, устроивших теракты в Дагестане. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Такой вывод позволяют сделать изученные переписки в смартфонах террористов. Другие цели атаки – синагогу и православные храмы в Дербенте и Махачкале – боевики также выбрали заранее.

Собеседник, близкий к правоохранительным органам, основываясь на переписках, предположил, что нападение готовилось около месяца. Он не исключил, что на свободе до сих пор находятся «сочувствующие» и снабжавшие террористов оружием.

По словам источника, сейчас правоохранители проверяют всю базу контактов, «вплоть до того, кто и под какими их постами ставил лайки». Следователи также проверяют версию, что террористическая ячейка концентрировалась вокруг одного молельного дома в Сергокалинском районе, добавил он.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). По данным ведомства, ликвидированы пять боевиков, их личности установлены.

При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В Кремле пообещали оказать помощь семьям погибших. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

По данным НАК, при боестолкновениях были ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал, что трое из них были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова и его племянник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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