«Известия»: боевики в Дагестане планировали убийство священника

По словам источника, сейчас правоохранители проверяют всю базу контактов, «вплоть до того, кто и под какими их постами ставил лайки». Следователи также проверяют версию, что террористическая ячейка концентрировалась вокруг одного молельного дома в Сергокалинском районе, добавил он.