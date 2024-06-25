«Известия»: боевики в Дагестане планировали убийство священника
Священник Николай Котельников изначально был целью боевиков, устроивших теракты в Дагестане. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
Такой вывод позволяют сделать изученные переписки в смартфонах террористов. Другие цели атаки – синагогу и православные храмы в Дербенте и Махачкале – боевики также выбрали заранее.
Собеседник, близкий к правоохранительным органам, основываясь на переписках, предположил, что нападение готовилось около месяца. Он не исключил, что на свободе до сих пор находятся «сочувствующие» и снабжавшие террористов оружием.
По словам источника, сейчас правоохранители проверяют всю базу контактов, «вплоть до того, кто и под какими их постами ставил лайки». Следователи также проверяют версию, что террористическая ячейка концентрировалась вокруг одного молельного дома в Сергокалинском районе, добавил он.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. СК квалифицировал преступления по ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). По данным ведомства, ликвидированы пять боевиков, их личности установлены.
При терактах в Дагестане погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо гражданских лиц. Одной из жертв террористов стал отец Николай, который более 40 лет служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы. В Кремле пообещали оказать помощь семьям погибших. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
По данным НАК, при боестолкновениях были ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал, что трое из них были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова и его племянник.