Адвокат сообщил об одном выжившем захватчике заложников в ростовском СИЗО
Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката.
«Он жив, со слов судьи... Находится в больнице», – сказал собеседник агентства.
Адвокат уточнил, что узнал своего подзащитного на одном из видео с захватчиками. При этом ему пока ничего неизвестно о состоянии здоровья Камнева, после инцидента в СИЗО он еще не навещал заключенного.
По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, Камнев стал членом ячейки объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена на территории России и признана экстремистской) в сентябре 2020 г. В марте 2021 г. он вместе со своей гражданской женой планировал взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, но в результате пару задержали. Также следствии выяснило, что Камнев перевел 1000 руб. члену «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация запрещена в России).
Telegram-канал Baza и RT 18 июня также сообщали, что один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. По данным Baza, он был ранен в голову, а сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. RT утверждал, что речь идет о Д. Камневе 1996 г. р. По информации телеканала, он принял ислам, а в СИЗО попал по статье за участие в экстремистской организации.
При этом ФСИН сообщала, что были ликвидированы все террористы, захватившие заложников. Также адвокат Дмитрий Аграновский уточнял, что тела заключенных не будут выданы родственникам – их похоронят тайно.
Утром 16 июня в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила, что заложники были освобождены и не пострадали. СК возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ), в самом СИЗО прошли обыски.