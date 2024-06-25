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Адвокат сообщил об одном выжившем захватчике заложников в ростовском СИЗО

Ведомости

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката.

«Он жив, со слов судьи... Находится в больнице», – сказал собеседник агентства.

Адвокат уточнил, что узнал своего подзащитного на одном из видео с захватчиками. При этом ему пока ничего неизвестно о состоянии здоровья Камнева, после инцидента в СИЗО он еще не навещал заключенного.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, Камнев стал членом ячейки объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена на территории России и признана экстремистской) в сентябре 2020 г. В марте 2021 г. он вместе со своей гражданской женой планировал взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, но в результате пару задержали. Также следствии выяснило, что Камнев перевел 1000 руб. члену «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация запрещена в России).

Telegram-канал Baza и RT 18 июня также сообщали, что один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. По данным Baza, он был ранен в голову, а сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. RT утверждал, что речь идет о Д. Камневе 1996 г. р. По информации телеканала, он принял ислам, а в СИЗО попал по статье за участие в экстремистской организации.

При этом ФСИН сообщала, что были ликвидированы все террористы, захватившие заложников. Также адвокат Дмитрий Аграновский уточнял, что тела заключенных не будут выданы родственникам – их похоронят тайно.

Утром 16 июня в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила, что заложники были освобождены и не пострадали. СК возбудил дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ), в самом СИЗО прошли обыски.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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