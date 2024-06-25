Адвокат сообщил об одном выжившем захватчике заложников в ростовском СИЗО

Telegram-канал Baza и RT 18 июня также сообщали, что один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. По данным Baza, он был ранен в голову, а сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. RT утверждал, что речь идет о Д. Камневе 1996 г. р. По информации телеканала, он принял ислам, а в СИЗО попал по статье за участие в экстремистской организации.