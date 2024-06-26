WikiLeaks подтвердила возвращение Ассанжа в Австралию

26 июня состоялось слушание по его делу. Суд приговорил основателя WikiLeaks к пяти годам тюрьмы, которые он уже отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки согласились не выдвигать дополнительных обвинений против него. Ассанжа освободили прямо в зале суда, он не стал общаться с прессой.