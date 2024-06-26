WikiLeaks подтвердила возвращение Ассанжа в Австралию
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вернулся в Австралию, сообщила организация на своей странице в соцсети Х.
«Приземлился! Перенеся почти 14 лет незаконного задержания в Великобритании и пять лет тюрьмы строгого режима за свои новаторские публикации в WikiLeaks, Джулиан Ассанж вернулся домой на австралийскую землю. Наконец-то свободен», – сказано в сообщении.
24 июня Ассанжа выпустили под залог из тюрьмы Белмарш в Великобритании. Основатель WikiLeaks заключил сделку с минюстом США. По данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Ассанж находился за решеткой с 2019 г.
26 июня состоялось слушание по его делу. Суд приговорил основателя WikiLeaks к пяти годам тюрьмы, которые он уже отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки согласились не выдвигать дополнительных обвинений против него. Ассанжа освободили прямо в зале суда, он не стал общаться с прессой.