МВД: проверки мигрантов в России проводятся без политической подоплеки
Проверки мигрантов в России проводят без политической подоплеки, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.
«Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Министр в ходе встречи отметил, что обмен информацией между заинтересованными ведомствами РФ и Узбекистана повысит результативность пресечения противоправных деяний. Он предложил республике присоединиться к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными от 18 декабря 2020 г.
«Указанный международный акт предусматривает возможность обмена информацией, в том числе о привлечении лица к уголовной или административной ответственности на территориях сторон», – уточнили в пресс-службе.
19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Кроме того, полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.