МВД: проверки мигрантов в России проводятся без политической подоплеки

19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Кроме того, полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.