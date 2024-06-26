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МВД: проверки мигрантов в России проводятся без политической подоплеки

Ведомости

Проверки мигрантов в России проводят без политической подоплеки, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

«Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Министр в ходе встречи отметил, что обмен информацией между заинтересованными ведомствами РФ и Узбекистана повысит результативность пресечения противоправных деяний. Он предложил республике присоединиться к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными от 18 декабря 2020 г.

«Указанный международный акт предусматривает возможность обмена информацией, в том числе о привлечении лица к уголовной или административной ответственности на территориях сторон», – уточнили в пресс-службе.

19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Кроме того, полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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