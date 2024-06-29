СК: пожар в общежитии в Балашихе мог произойти из-за курения

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пожар произошел в здании общежития в микрорайоне Керамик, огонь охватил 40 кв. м, уточнили в региональном МЧС. В результате трагедии погибли пять человек, спасателям удалось эвакуировать восемь человек, включая двоих детей. Пожар ликвидирован. В СК добавили, что число пострадавших уточняется.