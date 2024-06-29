СК: пожар в общежитии в Балашихе мог произойти из-за курения
Предварительной причиной пожара в двухэтажном общежитии в подмосковной Балашихе, унесшего жизни пяти человек, стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Следователи и криминалисты продолжают работать по уголовному делу о гибели людей в результате пожара в общежитии, проводят допросы и изучают документацию, изъятую у собственника помещения. С участием специалистов был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы.
29 июня следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара в местном общежитии, в результате которого погибли пять человек.
Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пожар произошел в здании общежития в микрорайоне Керамик, огонь охватил 40 кв. м, уточнили в региональном МЧС. В результате трагедии погибли пять человек, спасателям удалось эвакуировать восемь человек, включая двоих детей. Пожар ликвидирован. В СК добавили, что число пострадавших уточняется.
Глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что всем пострадавшим оказывается помощь. Он принес соболезнования родным и близким погибших.