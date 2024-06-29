При пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в общежитии на улице Керамической, 16 в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Источник агентства добавил, что трех человек удалось спасти, с ними проводятся реанимационные действия. Кроме того, из задания эвакуировано 10 человек.
В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что площадь возгорания составила 40 кв. м.
Согласно предварительной информации, причиной возгорания стала нештатная работа электросети, отмечает агентство.
24 июня в подмосковном Фрязине загорелось административное здание. Огонь на площади 5000 кв. м тушили более семи часов. Погибло восемь человек. Ликвидация пожара осложнялась тем, что в здании были баллоны с газовоздушной смесью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что в центральной части находилась лифтовая шахта, расположение воздуховодов ускорило возгорание.