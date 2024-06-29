Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд отправил под домашний арест собственницу сгоревшего во Фрязине здания

Ведомости

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 24 августа 2024 г. собственницу административно-промышленного здания во Фрязине, в котором произошел пожар и погибли люди, Белоусову Татьяну. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.

Белоусова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель людей).

По версии следствия, у собственницы и иных лиц с целью извлечения материальной выгоды при сдаче в аренду помещений в здании возник преступный умысел, направленный на оказание небезопасных услуг. Они вступили в преступный сговор, зная о наличии в здании нарушений требований пожарной безопасности.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил подозреваемую под домашний арест на 1 месяц 27 суток.

28 июня управление Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью заявило о задержании собственницы здания во Фрязине. В ходе допроса подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

29 июня следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара в местном общежитии, в результате которого погибли пять человек.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пожар произошел в здании общежития в микрорайоне Керамик, огонь охватил 40 кв. м, уточнили в региональном МЧС. В результате трагедии погибли пять человек, спасателям удалось эвакуировать восемь человек, включая двоих детей. Пожар ликвидирован. В СК добавили, что число пострадавших уточняется.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных