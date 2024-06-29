Суд отправил под домашний арест собственницу сгоревшего во Фрязине здания
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест до 24 августа 2024 г. собственницу административно-промышленного здания во Фрязине, в котором произошел пожар и погибли люди, Белоусову Татьяну. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
Белоусова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель людей).
По версии следствия, у собственницы и иных лиц с целью извлечения материальной выгоды при сдаче в аренду помещений в здании возник преступный умысел, направленный на оказание небезопасных услуг. Они вступили в преступный сговор, зная о наличии в здании нарушений требований пожарной безопасности.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил подозреваемую под домашний арест на 1 месяц 27 суток.
28 июня управление Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью заявило о задержании собственницы здания во Фрязине. В ходе допроса подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.
29 июня следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара в местном общежитии, в результате которого погибли пять человек.
Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пожар произошел в здании общежития в микрорайоне Керамик, огонь охватил 40 кв. м, уточнили в региональном МЧС. В результате трагедии погибли пять человек, спасателям удалось эвакуировать восемь человек, включая двоих детей. Пожар ликвидирован. В СК добавили, что число пострадавших уточняется.