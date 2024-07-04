Воробьев: сроки создания мемориала у «Крокуса» зависят от восстановления здания
Сроки появления мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» зависят от процесса восстановления здания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».
«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», – пояснил он.
Воробьев подчеркнул, что вопрос об установке мемориала решен. По его словам, власти находятся в контакте с собственником «Крокуса» и пострадавшими семьями. Губернатор пообещал информировать, где именно появится мемориал и как он будет выглядеть.
29 июня Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего в результате теракта «Крокуса». Он допустил, что там может появиться памятный сквер. 1 июля губернатор Подмосковья добавил, что часть концертного зала, где произошел теракт, может быть передана под выставочные площади.
«Крокус сити холл» принадлежит Crocus Group семьи бизнесмена Араса Агаларова. В компании заявили, что восстановят внешний контур здания. Там пояснили, что это необходимо с точки зрения безопасности, поскольку рядом с «Крокусом» расположены другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей.
22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Площадь здания, в котором находился «Крокус», составляет 400 000 кв. м, из них сгорели 10 000 кв. м. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.