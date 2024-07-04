Воробьев: сроки создания мемориала у «Крокуса» зависят от восстановления здания

22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу в концертном зале перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Площадь здания, в котором находился «Крокус», составляет 400 000 кв. м, из них сгорели 10 000 кв. м. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.