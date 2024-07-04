Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов
Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии утвердило указ о временном запрете на ношение никабов – закрывающих лицо женских головных уборов, которые имеют узкую прорезь для глаз. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на муфтия КЧР, председателя координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджи Бердиева.
«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», – сказал он.
По его словам, указ принят в соответствии с постановлением совета муфтиев координационного центра мусульман Северного Кавказа.
С мая о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан, заявили ряд политиков и общественников. В частности, такой законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Против никабов также высказались глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в свою очередь, поддержала идею Даванкова и призвала запретить ношение в школах еще и хиджабов.
25 июня, после прошедших терактов в Дербенте и Махачкале, против использования никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Эту идею также поддержали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе.