Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов

С мая о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан, заявили ряд политиков и общественников. В частности, такой законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Против никабов также высказались глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в свою очередь, поддержала идею Даванкова и призвала запретить ношение в школах еще и хиджабов.