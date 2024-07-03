Муфтият Дагестана временно запретил никабы
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе, сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.
«Муфтий <...> объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», – заявил он, его слова привела пресс-служба.
1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявлял, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике.
Еще 20 мая с таким предложением в интервью «Парламентской газете» выступил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.