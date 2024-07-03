Муфтии Северного Кавказа выступили за полный запрет никаба в России
Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносит практический вред мусульманам.
В центре пояснили, что ислам предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение хиджаба, который оставляет лицо открытым.
«Речи о запрете хиджаба не идет и не может идти. Напомним, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, боле того, разрешает фотографирование в хиджабе для получения паспорта», – напомнили в центре.
«Никаб» – женский головной убор, закрывающий лицо за исключением узкой прорези для глаз. Большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом», то есть часть тела, которую мусульмане обязаны закрывать перед другими людьми.
«Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах», – добавили в центре.
1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявлял, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике. Временный запрет на ношение никабов в регионе был объявлен 3 июля.
Против ношения никаба выступали ряд политиков и чиновников. 25 июня против ношения никабов из соображений безопасности выступил глава Дагестана Сергей Меликов. 29 июня запрет ношения никабов поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Еще 20 мая с таким предложением в интервью «Парламентской газете» выступил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.