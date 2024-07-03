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Муфтии Северного Кавказа выступили за полный запрет никаба в России

Ведомости

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) постановил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносит практический вред мусульманам.

В центре пояснили, что ислам предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение хиджаба, который оставляет лицо открытым.  

«Речи о запрете хиджаба не идет и не может идти. Напомним, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, боле того, разрешает фотографирование в хиджабе для получения паспорта», – напомнили в центре.   

«Никаб» – женский головной убор, закрывающий лицо за исключением узкой прорези для глаз. Большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом», то есть часть тела, которую мусульмане обязаны закрывать перед другими людьми.

«Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах», – добавили в центре.   

1 июля муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявлял, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике. Временный запрет на ношение никабов в регионе был объявлен 3 июля.

Против ношения никаба выступали ряд политиков и чиновников. 25 июня против ношения никабов из соображений безопасности выступил глава Дагестана Сергей Меликов. 29 июня запрет ношения никабов поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Еще 20 мая с таким предложением в интервью «Парламентской газете» выступил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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