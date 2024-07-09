Умер глава управления госэкспертизы Минобороны России Хандаев
Начальник управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Шамильского района Дагестана Магомеда Гасанова.
Похороны пройдут в родном для Хандаева селе Гента Шамильского района. Тело уже доставлено в Махачкалу на самолете.
Магомед Хандаев родился в 1963 г. в Дагестане. С 2006 по 2009 г. служил заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск. С 2009 г. был главным федеральным инспектором, помощником полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. С 2012 по 2013 г. работал вице-президентом госкорпорации «Олимпстрой», а с 2013 по 2016 г. замруководителя федерального агентства «Росграница». С 2016 г. служил заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск, а в последующем был гендиректором управления заказчика капитального строительства Минобороны России. С 2022 г. по 2023 г. был гендиректором Главного управления специального строительства. С июня 2023 г. Хандаева назначили начальником управления госэкспертизы Минобороны России.
Являлся заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства России, кандидатом экономических наук, действительным государственным советником Российской Федерации второго класса, полковником запаса. Был обладателем орденов «Александра Невского», «За военные заслуги», «Почета» и многими ведомственными медалями.