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Умер глава управления госэкспертизы Минобороны России Хандаев

Ведомости

Начальник управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Шамильского района Дагестана Магомеда Гасанова.

Похороны пройдут в родном для Хандаева селе Гента Шамильского района. Тело уже доставлено в Махачкалу на самолете.

Магомед Хандаев родился в 1963 г. в Дагестане. С 2006 по 2009 г. служил заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск. С 2009 г. был главным федеральным инспектором, помощником полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. С 2012 по 2013 г. работал вице-президентом госкорпорации «Олимпстрой», а с 2013 по 2016 г. замруководителя федерального агентства «Росграница». С 2016 г. служил заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск, а в последующем был гендиректором управления заказчика капитального строительства Минобороны России. С 2022 г. по 2023 г. был гендиректором Главного управления специального строительства. С июня 2023 г. Хандаева назначили начальником управления госэкспертизы Минобороны России.

Являлся заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства России, кандидатом экономических наук, действительным государственным советником Российской Федерации второго класса, полковником запаса. Был обладателем орденов «Александра Невского», «За военные заслуги», «Почета» и многими ведомственными медалями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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