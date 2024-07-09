Кремль не стал комментировать приговор Беркович и Петрийчук

Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма: якобы авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для женской аудитории.