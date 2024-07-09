Кремль не стал комментировать приговор Беркович и Петрийчук
Кремль никогда не комментирует решения суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.
«Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это сейчас», – подчеркнул Песков.
Второй западный окружной военный суд 8 июля приговорил Беркович к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол». Сценаристу Петрийчук тоже назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Суд также запретил подсудимым в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.
Беркович и Петрийчук задержали в мае прошлого года. Они обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма: якобы авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для женской аудитории.