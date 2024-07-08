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Суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам заключения

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам заключения, сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Суд приговорил Беркович к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол». Сценаристу постановки Петрийчук тоже назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также запретил подсудимым в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.

Беркович и Петрийчук задержали в мае прошлого года. Они обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма: якобы авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для женской аудитории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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