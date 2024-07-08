Суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам заключения
Второй западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам заключения, сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Суд приговорил Беркович к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол». Сценаристу постановки Петрийчук тоже назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также запретил подсудимым в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.
Беркович и Петрийчук задержали в мае прошлого года. Они обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала театральная постановка Беркович «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма: якобы авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для женской аудитории.