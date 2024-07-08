Суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам заключения

Суд приговорил Беркович к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма в пьесе «Финист Ясный Сокол». Сценаристу постановки Петрийчук тоже назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также запретил подсудимым в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.