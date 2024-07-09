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Суд в Москве оставил бывшего главреда Republic Колезева под стражей

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного суда столицы об аресте бывшего главного редактора издания Republic (признано СМИ-иноагентом в России) Дмитрия Колезева (признан иноагентом в России). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

5 июня Колезев был заочно взят под стражу, а 20 июня подал апелляционную жалобу на свой арест.

В России журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). Журналисту грозит до 10 лет лишения свободы. Суд постановил арестовать Колезева на два месяца: срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Журналист был объявлен в розыск в ноябре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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