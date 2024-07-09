Суд в Москве оставил бывшего главреда Republic Колезева под стражей
Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного суда столицы об аресте бывшего главного редактора издания Republic (признано СМИ-иноагентом в России) Дмитрия Колезева (признан иноагентом в России). Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
В России журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ). Журналисту грозит до 10 лет лишения свободы. Суд постановил арестовать Колезева на два месяца: срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. Журналист был объявлен в розыск в ноябре 2022 г.