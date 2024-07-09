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Муфтият Дагестана обосновал запрет ношения никаба

Ведомости

Муфтият Дагестана опубликовал обоснование запрета на ношение никаба.

Так, в муфтияте привели ряд источников из религиозной литературы и решения исламских ученых. Например, ученые Египетского дома фетв указали, что вопрос ношения никаба тесно связан с обычаями и традициями в народе.

«Ношение никаба, который закрывает лицо, считается обычаем среди большинства факихов (исламских правоведов). Согласно их решению, мы выносим фетву и это не является частью шариатского предписания», – говорилось в решении Египетского дома фетв.

Также в муфтияте указали, что большинство ученых-правоведов считают, что ношение никаба не является обязательным шариатским предписанием для женщины.

«В некоторых странах никаб стал признаком религиозного радикализма и фанатизма. В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения», – говорится в заключении.

1 июля муфтий Дагестана заявил, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике.

С мая о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан, заявили ряд политиков и общественников. Такой законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Обсуждение по никабам усилилось после терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня. После них запретить этот элемент одежды призвал глава Дагестана Сергей Меликов. Эту идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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