Муфтият Дагестана обосновал запрет ношения никаба
Так, в муфтияте привели ряд источников из религиозной литературы и решения исламских ученых. Например, ученые Египетского дома фетв указали, что вопрос ношения никаба тесно связан с обычаями и традициями в народе.
«Ношение никаба, который закрывает лицо, считается обычаем среди большинства факихов (исламских правоведов). Согласно их решению, мы выносим фетву и это не является частью шариатского предписания», – говорилось в решении Египетского дома фетв.
Также в муфтияте указали, что большинство ученых-правоведов считают, что ношение никаба не является обязательным шариатским предписанием для женщины.
«В некоторых странах никаб стал признаком религиозного радикализма и фанатизма. В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения», – говорится в заключении.
1 июля муфтий Дагестана заявил, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике.
С мая о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан, заявили ряд политиков и общественников. Такой законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
Обсуждение по никабам усилилось после терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня. После них запретить этот элемент одежды призвал глава Дагестана Сергей Меликов. Эту идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа.