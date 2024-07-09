Муфтият Дагестана обосновал запрет ношения никаба

«В некоторых странах никаб стал признаком религиозного радикализма и фанатизма. В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения», – говорится в заключении.