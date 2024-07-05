Глава СПЧ поблагодарил муфтия Дагестана за недвусмысленную позицию по никабам
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев на пресс-конференции в Махачкале поблагодарил муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева за ясную и недвусмысленную позицию по вопросу ношения никабов.
«В мае в интервью я сказал, что вопрос о запрете никабов требует обсуждения. В первую очередь с религиозными лидерами. Оно и происходит. Давайте обсуждать его честно», – подчеркнул Фадеев.
По его словам, они знают, что никогда на российской территории не носили никабы. В некоторых странах есть такая традиция. Россия не против их традиций, но у нее другие, которые тоже необходимо уважать. Фадеев призвал не бояться обсуждать сложные вопросы.
1 июля муфтий Дагестана заявил, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике
С мая о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан, заявили ряд политиков и общественников. Такой законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Против никабов также высказались Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Последняя также призвала запретить ношение хиджабов в школах.
После терактов в Дербенте и Махачкале против никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Эту идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе. 4 июля аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.