Муфтият Дагестана в ближайшее время вынесет решение о запрете ношения никабов
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике. Его выступление транслировала РГВК «Дагестан».
«Мы будем выносить фетву о запрете никаба», – уточнил Абдулаев на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.
20 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, его одевали бедуины в пустынях, в том числе мужчины, для того, чтобы защититься от песка, но сейчас его носят исключительно мусульманки.