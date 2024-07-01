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Муфтият Дагестана в ближайшее время вынесет решение о запрете ношения никабов

Ведомости

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев заявил, что в ближайшие дни муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике. Его выступление транслировала РГВК «Дагестан».

«Мы будем выносить фетву о запрете никаба», – уточнил Абдулаев на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.

25 июня Меликов выступил против ношения никабов из соображений безопасности.

20 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, его одевали бедуины в пустынях, в том числе мужчины, для того, чтобы защититься от песка, но сейчас его носят исключительно мусульманки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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