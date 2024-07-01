Муфтият Дагестана в ближайшее время вынесет решение о запрете ношения никабов

20 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никабов – женского головного убора, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, его одевали бедуины в пустынях, в том числе мужчины, для того, чтобы защититься от песка, но сейчас его носят исключительно мусульманки.