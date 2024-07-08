Духовное управление мусульман в Северной Осетии выступило против ношения никаба

С мая ряд политиков и общественников высказались о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан. Заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму соответствующий законопроект. Против никабов также выступили глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.