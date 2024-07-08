Духовное управление мусульман в Северной Осетии выступило против ношения никаба
Главное управление мусульман в Северной Осетии рекомендует жителям республики отказаться от ношения никаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагуро.
Как объяснил Дзагуро, полностью запретить никаб невозможно из-за действующего закона о свободе совести и о религиозных объединениях.
Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов после терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня. Идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который постановил считать, что в современной России ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносит практический вред мусульманам.
3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе, на следующий день аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.
С мая ряд политиков и общественников высказались о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан. Заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму соответствующий законопроект. Против никабов также выступили глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.