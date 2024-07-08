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Духовное управление мусульман в Северной Осетии выступило против ношения никаба

Ведомости

Главное управление мусульман в Северной Осетии рекомендует жителям республики отказаться от ношения никаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагуро.

Как объяснил Дзагуро, полностью запретить никаб невозможно из-за действующего закона о свободе совести и о религиозных объединениях. 

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов после терактов в Дербенте и Махачкале 23 июня. Идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа, который постановил считать, что в современной России ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов наносит практический вред мусульманам.

3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе, на следующий день аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.

С мая ряд политиков и общественников высказались о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан. Заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму соответствующий законопроект. Против никабов также выступили глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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