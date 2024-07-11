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ОКР выплатил компенсации 245 спортсменам, не допущенным до Олимпиады

Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации 245 спортсменам, не допущенным до Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор комитета Владимир Сенглеев.

«Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», – пояснил Сенглеев.

По его словам, последние выплаты были проведены во Всероссийский олимпийский день 23 июня.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли в том числе 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. В конце июня МОК сообщил, что не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев.

К участию в соревнованиях были допущены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. До этого МОК разрешил поехать на Олимпиаду велосипедистам Тамаре Дроновой, Алене Иванченко, Александру Власову, а также Анжеле Бладцевой, выступающей в прыжках на батуте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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