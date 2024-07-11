ОКР выплатил компенсации 245 спортсменам, не допущенным до Олимпиады
Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации 245 спортсменам, не допущенным до Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор комитета Владимир Сенглеев.
«Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», – пояснил Сенглеев.
По его словам, последние выплаты были проведены во Всероссийский олимпийский день 23 июня.
15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли в том числе 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. В конце июня МОК сообщил, что не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев.
К участию в соревнованиях были допущены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Екатерина Александрова. До этого МОК разрешил поехать на Олимпиаду велосипедистам Тамаре Дроновой, Алене Иванченко, Александру Власову, а также Анжеле Бладцевой, выступающей в прыжках на батуте.