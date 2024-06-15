МОК назвал первых допущенных до Олимпиады спортсменов из России

МОК назвал первых допущенных до Олимпиады спортсменов из РоссииДо участия в соревнованиях допущены первые 14 атлетов
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр в Париже спортсменов из России и Белоруссии. Он опубликован на сайте организации.
МОК допустил до участия в соревнованиях 14 представителей РФ: велосипедистов Тамару Дронову, Алену Иванченко, Александра Власова, а также Анжелу Бладцеву, выступающую в прыжках на батуте. В Играх также могут принять участие российские борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
Список будет обновляться в соответствии с решениями комиссии, которую в марте 2024 г. учредил исполком МОК (AINERPAINERP), говорится в заявлении комитета.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В столице Франции ждут порядка 10 500 спортсменов из 206 стран, которые разыграют 329 комплектов наград. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах.
На соревнования максимум могут быть допущены 54 спортсмена из РФ и 28 из Белоруссии. В МОК сообщили, что в случае победы во время церемонии будет поднят флаг AIN (индивидуальных нейтральных спортсменов) и исполнен гимн AIN без слов. Национальная символика стран чемпионов не допускается.