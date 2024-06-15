МОК назвал первых допущенных до Олимпиады спортсменов из России

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В столице Франции ждут порядка 10 500 спортсменов из 206 стран, которые разыграют 329 комплектов наград. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах.