МОК не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев
Российские гребцы, стрелки и пятиборцы не смогут участвовать в летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), оно опубликовано на его сайте.
«Нет квотных мест для индивидуальных нейтральных спортсменов с российским паспортом», – говорится в решении касательно гребли, стрельбы и современного пятиборья.
Сообщается также, что к участию допущены российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.
15 июня МОК опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр в Париже спортсменов из России. В него включили велосипедистов Тамару Дронову, Алену Иванченко, Александра Власова, а также Анжелу Бладцеву, выступающую в прыжках на батуте. В Играх также могут принять участие российские борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Всем тхэквондистам было отказано.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах.