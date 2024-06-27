МОК не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев

15 июня МОК опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр в Париже спортсменов из России. В него включили велосипедистов Тамару Дронову, Алену Иванченко, Александра Власова, а также Анжелу Бладцеву, выступающую в прыжках на батуте. В Играх также могут принять участие российские борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Всем тхэквондистам было отказано.