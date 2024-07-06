Российские борцы отказались участвовать в Олимпиаде в Париже
Российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Париже, отказались от участия в соревнованиях. Об этом говорится в заявлении Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), которое опубликовано на сайте организации.
МОК 15 июня опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли в том числе 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
В списке допущенных атлетов было только 10 российских борцов, шесть из которых – «далеко не лидеры сборной России», говорится в заявлении. МОК, как отметили в ФСБР, «стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине», также он не дал возможность выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России.
«В связи с этим исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению – отказаться от участия в Олимпийских играх», – заявили в организации.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. В конце июня МОК сообщил, что не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев.