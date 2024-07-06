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Российские борцы отказались участвовать в Олимпиаде в Париже

Ведомости

Российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Париже, отказались от участия в соревнованиях. Об этом говорится в заявлении Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), которое опубликовано на сайте организации.

МОК 15 июня опубликовал первый список из допущенных до Олимпийских игр спортсменов из России, в него вошли в том числе 10 борцов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

В списке допущенных атлетов было только 10 российских борцов, шесть из которых – «далеко не лидеры сборной России», говорится в заявлении. МОК, как отметили в ФСБР, «стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине», также он не дал возможность выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России.

«В связи с этим исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению – отказаться от участия в Олимпийских играх», – заявили в организации.

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборной России на Играх-2024 не будет, в связи с санкциями россияне допущены на соревнования в строго нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. В конце июня МОК сообщил, что не допустил к Олимпиаде российских гребцов, стрелков и пятиборцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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