«Коммерсантъ»: кабмин РФ может расширить НИЦ «Курчатовский институт» 12 июля

В марте прошлого года НИЦ «Курчатовский институт» перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН). О возможном переводе стало известно еще в феврале. По словам Ковальчука, инициатива была сформирована двумя научными организациями совместно «как пилотный проект, конкретно над Курчатовским институтом, как это и было в советское время».