«Коммерсантъ»: кабмин РФ может расширить НИЦ «Курчатовский институт» 12 июля
Правительство примет решение о расширении национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 12 июля. До этого соответствующее обращение президент института Михаил Ковальчук направил главе России Владимиру Путину, документ есть в распоряжении «Коммерсанта».
В управление НИЦ может перейти семь научных учреждений. В их числе – Институт ядерных исследований РАН, ФНЦ пищевых систем имени Горбатова РАН, Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-Кавказский ФНЦ садоводства, виноградарства, виноделия, Федеральный ростовский аграрный научный центр, Институт океанологии имени Ширшова РАН и Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН.
Ковальчук в обращении президенту отметил, что перечисленные учреждения будут способствовать решению стратегических задач Курчатовского института. По его словам, под эгидой института находятся более 30 профильных НИИ.
В марте прошлого года НИЦ «Курчатовский институт» перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН). О возможном переводе стало известно еще в феврале. По словам Ковальчука, инициатива была сформирована двумя научными организациями совместно «как пилотный проект, конкретно над Курчатовским институтом, как это и было в советское время».