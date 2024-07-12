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«Коммерсантъ»: кабмин РФ может расширить НИЦ «Курчатовский институт» 12 июля

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Правительство примет решение о расширении национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 12 июля. До этого соответствующее обращение президент института Михаил Ковальчук направил главе России Владимиру Путину, документ есть в распоряжении «Коммерсанта».

В управление НИЦ может перейти семь научных учреждений. В их числе – Институт ядерных исследований РАН, ФНЦ пищевых систем имени Горбатова РАН, Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Северо-Кавказский ФНЦ садоводства, виноградарства, виноделия, Федеральный ростовский аграрный научный центр, Институт океанологии имени Ширшова РАН и Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН.

Ковальчук в обращении президенту отметил, что перечисленные учреждения будут способствовать решению стратегических задач Курчатовского института. По его словам, под эгидой института находятся более 30 профильных НИИ.

В марте прошлого года НИЦ «Курчатовский институт» перешел под научно-методическое руководство Российской академии наук (РАН). О возможном переводе стало известно еще в феврале. По словам Ковальчука, инициатива была сформирована двумя научными организациями совместно «как пилотный проект, конкретно над Курчатовским институтом, как это и было в советское время».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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