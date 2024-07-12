Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Абитуриенты подали более 2 млн заявлений в вузы и колледжи через «Госуслуги»

Ведомости

Более 2 млн заявлений в вузы и колледжи было подано через «Госуслуги», сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Подать заявление на обучение в вузах можно до 25 июля, а в организациях среднего профессионального образования – до 15 августа. Прием в колледжи, в которых останутся места, может быть продлен до 25 ноября.

«Этой опцией [суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»] воспользовались уже свыше 460 000 человек, подав 1,6 млн заявлений. <…> Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 000 студентов, на сегодня более 50 000 абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», –  прокомментировал Чернышенко.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, в этом году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом выросло на 6%.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что на получение среднего профессионального образования в рамках текущей приемной кампании уже подано более 450 000 заявлений через портал «Госуслуги», в том числе в колледжи федерального проекта «Профессионалитет».

13 июня «Ведомости» писали о том, как изменилась стоимость обучения в топ-10 вузов страны по версии RAEX. Московский физико-технический институт (МФТИ) стал рекордсменом, подняв цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных