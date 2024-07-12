Абитуриенты подали более 2 млн заявлений в вузы и колледжи через «Госуслуги»
Более 2 млн заявлений в вузы и колледжи было подано через «Госуслуги», сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Подать заявление на обучение в вузах можно до 25 июля, а в организациях среднего профессионального образования – до 15 августа. Прием в колледжи, в которых останутся места, может быть продлен до 25 ноября.
«Этой опцией [суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»] воспользовались уже свыше 460 000 человек, подав 1,6 млн заявлений. <…> Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 000 студентов, на сегодня более 50 000 абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», – прокомментировал Чернышенко.
По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, в этом году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом выросло на 6%.
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что на получение среднего профессионального образования в рамках текущей приемной кампании уже подано более 450 000 заявлений через портал «Госуслуги», в том числе в колледжи федерального проекта «Профессионалитет».
13 июня «Ведомости» писали о том, как изменилась стоимость обучения в топ-10 вузов страны по версии RAEX. Московский физико-технический институт (МФТИ) стал рекордсменом, подняв цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%.