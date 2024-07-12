Абитуриенты подали более 2 млн заявлений в вузы и колледжи через «Госуслуги»

«Этой опцией [суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»] воспользовались уже свыше 460 000 человек, подав 1,6 млн заявлений. <…> Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 000 студентов, на сегодня более 50 000 абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», – прокомментировал Чернышенко.