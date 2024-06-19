Как поступить в вуз в 2024 году: подробное руководство

Как поступить в вуз в 2024 году: подробное руководствоНовые правила, особенности, рекомендации и другие важные моменты, которые надо знать при поступлении
Самый распространенный среди российских выпускников способ поступления в вуз – это сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и участие в конкурсном отборе на основе набранных баллов. Каждый вуз в зависимости от специальности просит абитуриентов предъявить результаты трех или четырех экзаменов. Один или два из них входят в обязательные экзамены для каждого выпускника – русский и математика, а остальные – по выбору. Некоторые вузы, например, МИРЭА – Российский технологический университет, дают абитуриенту возможность самому выбрать третий предмет для поступления на IТ-направления – информатику или физику.
Второй по распространенности способ поступить в вуз – выиграть олимпиаду или занять по ней призовое место. Самая главная и ценная из них – Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится по 24 предметам и делится на несколько этапов, включая муниципальный, региональный и федеральный. Следом идут олимпиады, которые утверждает Министерство науки и высшего образования. Каждой из них присвоен уровень – I, II или III. Победителей и призеров олимпиад I уровня зачисляют в вуз без вступительных испытаний, при этом они должны подтвердить свой результат на ЕГЭ – не менее 75 баллов по профильному предмету. Для победителей и призеров II уровня часть вузов делает аналогичное поощрение, при этом также может засчитать это достижение как 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Такие же правила действуют и для победителей и призеров III уровня.
Победители и призеры международных спортивных состязаний по видам спорта из программ Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр поступают без вступительных испытаний на направления в области физической культуры и спорта.
Помимо этого закон «Об образовании» предусматривает поступление по особой квоте, средства на обучение по ней выделяет для студентов правительство или регионы. По закону они оплачивают минимум 10% мест по одному направлению подготовки. На поступление в рамках особой квоты имеют право дети-инвалиды первой или второй групп, с детства, а также вследствие травмы или заболевания, полученных во время прохождения военной службы. В этот список входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, младше 23 лет, а также ветераны боевых действий.
В рамках отдельной квоты имеют право поступать Герои РФ, люди, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников и сами участники специальной военной операции (военнослужащих, мобилизованных, контрактников, добровольцев и сотрудников федеральных органов исполнительной власти), а также дети военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на территории других государств, и врачей, умерших от коронавируса на работе.
Новые правила поступления в 2024 г.
Кардинальных и принципиальных изменений в этом году в приеме в вузы нет, указывает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин. По его словам, в целом идет плановый переход к обучению по программам специалитета (с увеличенным сроком обучения). «Те, кто поступает в этом году на бакалавриат, спокойно его закончат, но небольшие особенности все-таки будут. В этом году я бы советовал меньше ориентироваться на проходные баллы прошлогодней приемной кампании», – подчеркивает эксперт. Илюхин отмечает, что, хотя серьезных изменений в заданиях ЕГЭ не было, несколько изменилась методика расчета баллов и по отдельным предметам баллы сместились в большую или меньшую сторону.
Какие детали важны при выборе вуза
Илюхин отмечает, что важно выбрать не ту специальность или направление подготовки, которые «модно называются», а которые имеют хороший состав преподавателей, качественный учебный план (его обязаны дать в вузе по просьбе, если вдруг он не выставлен в интернете) и связи учебного заведения с компаниями и предприятиями для дальнейшего прохождения стажировок.
При выборе вуза также можно ориентироваться на агентство RAEX («РАЭКС-аналитика»), которое ежегодно составляет отечественный рейтинг высших учебных заведений. Он считается самым авторитетным, и на него ориентируются в том числе сами вузы. Агентство оценивает несколько составляющих по 26 критериям, среди которых – образовательная, научная и общественная. В том числе средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные и платные места, численность победителей и призеров олимпиад школьников, объем финансирования в расчете на численность студентов всех форм обучения, количество индексируемых в базе Web of Science Core Collection публикаций за три полных года. Помимо этого аналитики изучают доход от исследований вузов c поправкой на масштаб, долю аспирантов в общей численности обучающихся, индекс медиаактивности вузов и др.
При составлении предметных рейтингов RAEX использует данные Минобрнауки, провайдеров библиометрических данных, организаторов студенческих состязаний «Я – профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс», агрегаторов онлайн-курсов, данные Informer Technologies о посещаемости сайтов, а также данные социальных сетей YouTube, Telegram, «В контакте».
Сколько вузов можно выбрать для подачи документов
С 2023 г. при выборе вуза абитуриенты могут подать заявление в пять вузов, на пять направлений или специальностей в каждом. Одно из ключевых нововведений приемной кампании 2024 г. – это появление сквозных приоритетов, отмечает заведующий лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. Рядом с каждым направлением при подаче документов нужно поставить приоритет (где первое направление – наиболее важное для абитуриента). Если в ходе приемной кампании абитуриент не проходит по конкурсу на первое направление, то он проводится по его второму приоритетному направлению и т. д., пока абитуриент не будет зачислен. «Раньше абитуриенты перекладывали документы с одного направления на другое, что очень не любили университеты, это добавляло им сложностей при анализе реального конкурса», – добавил Габдрахманов.
Документы для поступления в вуз
Для того чтобы поступить в университет, нужно собрать следующий список документов: оригинал документа об образовании, в том числе выданный иностранным государством, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, в том числе дипломы олимпиад, участие в волонтерской деятельности, удостоверение к знаку ГТО. Помимо этого нужны документы, подтверждающие льготы на зачисление, например справка о статусе ребенка‑сироты, сведения об инвалидности или ограничениях по здоровью, если нужно обеспечить особые условия для сдачи вступительного испытания.
Варианты и сроки подачи документов
Подача документов в вузы начинается 20 июня и заканчивается 25 июля. При этом сроки могут различаться для разных категорий поступающих:
– с 7 по 20 июля – для поступающих с прохождением дополнительных вступительных испытаний (ДВИ) творческой или профессиональной направленности;
– с 10 по 20 июля – для поступающих с прохождением других вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно;
– с 20 по 25 июля – для поступающих без прохождения вступительных испытаний;
Как указывает Габдрахманов, абитуриенты все больше пользуются сервисом для подачи документов «Поступи онлайн» («Госуслуги»). Им не нужно больше загружать оригиналы аттестата об окончании школы или дипломы колледжей и техникумов – они прикрепляются в автоматическом режиме через сервис. Появилась возможность подать документы через МФЦ. При этом сохранилась возможность подать документы непосредственно через университет или по почте, заключил Габдрахманов.
В каких вузах проходят дополнительные испытания на поступление
Закон об образовании закрепил право двух вузов – МГУ и СПбГУ проводить собственные ДВИ по общеобразовательным предметам. Список университетов, которые также могут получить такую возможность, утверждает правительство. Сейчас это также МГЮА им. Кутафина, МГЛУ, НГЛУ им. Добролюбова, МГИМО. ДВИ профильной направленности могут проводить и вузы, подчиняющиеся МЧС, МИДу, ФСО, МВД. Помимо этого есть ДВИ творческой или профильной направленности – для определенных направлений подготовки («дизайн», «архитектура», «журналистика» и др.).
Когда публикуются конкурсные списки
Вузы обязаны публиковать списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, они обновляются раз в час на протяжении приемной кампании, пояснил Габдрахманов. 27 июля вузы публикуют конкурсные списки. Это проходит в несколько этапов:
– списки по квотам и поступающих с особым правом (без вступительных испытаний);
– списки абитуриентов, прошедших на оставшиеся бюджетные места;
– списки поступающих на платные места.
Сроки зачисления в вуз и подача оригиналов документов
28 июля заканчивается прием оригиналов документов (школьных аттестатов об окончании 11 классов) от поступающих с приоритетным правом зачисления. С 29 по 30 июля проходит публикация приказов о зачислении для этой категории поступающих. После этого 3 августа заканчивается прием оригиналов документов на основном этапе зачисления, с 4 по 9 августа публикуются приказы о зачислении.