Защита обжаловала решение о заочном аресте Юлии Навальной
Защита обжаловала решение о заочном аресте Юлии Навальной по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», – сообщили в суде (цитата по «РИА Новости»).
Суд заочно арестовал Навальную 9 июля. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ – участие в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по статье – шесть лет лишения свободы.