Защита обжаловала приговор Беркович и Петрийчук
Защита обжаловала приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщил адвокат Сергей Бадамшин в разговоре с «РИА Новости».
«Апелляционная жалоба на приговор Беркович и Петрийчук подана», – сказал он.
Беркович и Петрийчук были задержаны в мае 2023 г. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ: публичное оправдание терроризма и его пропаганда, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Поводом для возбуждения дела стала театральная постановка «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма. 8 июля суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы и запретил им в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.