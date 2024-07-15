Защита обжаловала приговор Беркович и Петрийчук

Поводом для возбуждения дела стала театральная постановка «Финист Ясный Сокол», основанная на историях новообращенных мусульманок. Следователи усмотрели в ней публичное оправдание терроризма. 8 июля суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам лишения свободы и запретил им в течение трех лет после отбытия наказания вести деятельность в интернете.