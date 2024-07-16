Источник «Известий» назвал предварительную причину падения SSJ-100 в Подмосковье

Крушение SSJ-100 произошло 12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту находились два пилота и штурман – все они погибли. Агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы сообщало, что Sukhoi Superjet был произведен в 2014 г., «Газпром авиа» был его единственным эксплуатантом.