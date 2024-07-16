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Источник «Известий» назвал предварительную причину падения SSJ-100 в Подмосковье

Ведомости

Самолет Sukhoi Superjet-100, по предварительной информации, мог упасть в Коломенском районе Подмосковья из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Если допущена ошибка при монтаже, они [датчики угла атаки] передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», – сказал собеседник.

По информации издания, неправильно установить датчики мог один из техников Луховицкого авиазавода, откуда самолет вылетел после ремонта. У пилотов не было времени, чтобы выявить недостоверную передачу сведений и избежать падения, сообщают «Известия».

Крушение SSJ-100 произошло 12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту находились два пилота и штурман – все они погибли. Агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы сообщало, что Sukhoi Superjet был произведен в 2014 г., «Газпром авиа» был его единственным эксплуатантом.

В экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте. По данным источника ТАСС, знакомого с ходом расследования, «картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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