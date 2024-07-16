Источник «Известий» назвал предварительную причину падения SSJ-100 в Подмосковье
Самолет Sukhoi Superjet-100, по предварительной информации, мог упасть в Коломенском районе Подмосковья из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Если допущена ошибка при монтаже, они [датчики угла атаки] передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», – сказал собеседник.
По информации издания, неправильно установить датчики мог один из техников Луховицкого авиазавода, откуда самолет вылетел после ремонта. У пилотов не было времени, чтобы выявить недостоверную передачу сведений и избежать падения, сообщают «Известия».
Крушение SSJ-100 произошло 12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту находились два пилота и штурман – все они погибли. Агентство ТАСС со ссылкой на авиаслужбы сообщало, что Sukhoi Superjet был произведен в 2014 г., «Газпром авиа» был его единственным эксплуатантом.
В экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте. По данным источника ТАСС, знакомого с ходом расследования, «картина происшествия с большой долей вероятности указывает на человеческий фактор».