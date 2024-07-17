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«РИА Новости»: обстоятельства крушения SSJ-100 указывают на человеческий фактор

Ведомости

Обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet-100 указывают на человеческий фактор, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в авиаотрасли.

«На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы», – сказал собеседник агентства.

Самолет SSJ-100 потерпел крушение 12 июля в Подмосковье, рядом с деревней Апраксино. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет совершал перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту было три члена экипажа: два пилота и штурман, они погибли.

16 июля специальная комиссия завершила расшифровку «черных ящиков» самолета. По словам собеседника ТАСС, предварительная версия крушения не связана с работой двигателя. В тот же день «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что, по предварительной информации, самолет мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время техобслуживания. До этого в экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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