«РИА Новости»: обстоятельства крушения SSJ-100 указывают на человеческий фактор
Обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet-100 указывают на человеческий фактор, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник в авиаотрасли.
«На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы», – сказал собеседник агентства.
Самолет SSJ-100 потерпел крушение 12 июля в Подмосковье, рядом с деревней Апраксино. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет совершал перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту было три члена экипажа: два пилота и штурман, они погибли.
16 июля специальная комиссия завершила расшифровку «черных ящиков» самолета. По словам собеседника ТАСС, предварительная версия крушения не связана с работой двигателя. В тот же день «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что, по предварительной информации, самолет мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время техобслуживания. До этого в экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте.