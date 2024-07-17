«РИА Новости»: обстоятельства крушения SSJ-100 указывают на человеческий фактор

16 июля специальная комиссия завершила расшифровку «черных ящиков» самолета. По словам собеседника ТАСС, предварительная версия крушения не связана с работой двигателя. В тот же день «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что, по предварительной информации, самолет мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время техобслуживания. До этого в экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте.