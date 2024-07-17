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ТАСС: потерпевший крушение SSJ-100 не совершал облет после ремонта

Ведомости

Самолет Sukhoi Superjet-100, потерпевший крушение в Подмосковье, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», – сказал собеседник агентства.

Согласно информации в открытых источниках, предпоследний полет SSJ-100 выполнил 3 мая 2024 г. После этого самолет отправили на техобслуживание.

Как отмечает ТАСС, контрольный облет выполняет экипаж летчиков-испытателей. По словам источников агентства, такие пилоты могут вовремя распознать технические проблемы, в отличие от линейного экипажа. В некоторых случаях облет после техобслуживания могут совместить с перегонкой самолета на другой аэродром.

Крушение SSJ-100 произошло 12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли.

16 июля «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что, по предварительной информации, самолет мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время техобслуживания. Допустить ошибку мог один из техников Луховицкого авиазавода, откуда самолет вылетел после ремонта. У пилотов не было времени, чтобы выявить недостоверную передачу сведений и избежать падения, отметили «Известия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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