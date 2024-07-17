ТАСС: потерпевший крушение SSJ-100 не совершал облет после ремонта

16 июля «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что, по предварительной информации, самолет мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время техобслуживания. Допустить ошибку мог один из техников Луховицкого авиазавода, откуда самолет вылетел после ремонта. У пилотов не было времени, чтобы выявить недостоверную передачу сведений и избежать падения, отметили «Известия».