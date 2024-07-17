ТАСС: потерпевший крушение SSJ-100 не совершал облет после ремонта
Самолет Sukhoi Superjet-100, потерпевший крушение в Подмосковье, не совершал обязательный облет после заводского технического обслуживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», – сказал собеседник агентства.
Согласно информации в открытых источниках, предпоследний полет SSJ-100 выполнил 3 мая 2024 г. После этого самолет отправили на техобслуживание.
Как отмечает ТАСС, контрольный облет выполняет экипаж летчиков-испытателей. По словам источников агентства, такие пилоты могут вовремя распознать технические проблемы, в отличие от линейного экипажа. В некоторых случаях облет после техобслуживания могут совместить с перегонкой самолета на другой аэродром.
Крушение SSJ-100 произошло 12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли.
16 июля «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что, по предварительной информации, самолет мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время техобслуживания. Допустить ошибку мог один из техников Луховицкого авиазавода, откуда самолет вылетел после ремонта. У пилотов не было времени, чтобы выявить недостоверную передачу сведений и избежать падения, отметили «Известия».