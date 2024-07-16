ТАСС: спецкомиссия завершила расшифровку «черных ящиков» разбившегося SSJ-100

ТАСС: спецкомиссия завершила расшифровку «черных ящиков» разбившегося SSJ-100Предварительно крушение не связано с работой двигателей
Специальная комиссия завершила расшифровку «черных ящиков» самолета Sukhoi Superjet-100, который потерпел крушение в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
«Расшифровка "черных ящиков" завершена», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что комиссия определила приоритетную версию крушения – по предварительным данным, оно не связано с работой двигателя. По словам источника, эта версия будет отрабатываться путем исключения других возможных вариантов.
Крушение SSJ-100 произошло 12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли.
До этого в экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте. Издание «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, также сообщало, что самолет мог потерпеть крушение из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания.