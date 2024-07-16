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ТАСС: спецкомиссия завершила расшифровку «черных ящиков» разбившегося SSJ-100

Предварительно крушение не связано с работой двигателей
Ведомости

Специальная комиссия завершила расшифровку «черных ящиков» самолета Sukhoi Superjet-100, который потерпел крушение в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

«Расшифровка "черных ящиков" завершена», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что комиссия определила приоритетную версию крушения – по предварительным данным, оно не связано с работой двигателя. По словам источника, эта версия будет отрабатываться путем исключения других возможных вариантов.

Крушение SSJ-100 произошло 12 июля вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли.

До этого в экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте. Издание «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, также сообщало, что самолет мог потерпеть крушение из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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