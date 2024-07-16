ТАСС: спецкомиссия завершила расшифровку «черных ящиков» разбившегося SSJ-100

До этого в экстренных службах заявляли, что авария могла быть вызвана отказом обоих двигателей воздушного судна из-за попадания птиц в турбины при полете на низкой высоте. Издание «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, также сообщало, что самолет мог потерпеть крушение из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания.