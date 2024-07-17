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Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран

Ведомости

С 19 июля Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

«Президент Республики Беларусь [Александр Лукашенко] поддержал предложение МИДа и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств», – говорится в сообщении ведомства.

Новый порядок начнет действовать с 8:00 19 июля. Без визы теперь на территорию Белоруссии смогут въезжать граждане таких стран, как Австрия, Бельгия, Венгрия, Италия, Великобритания, Испания, Франция и др. С указанной даты они смогут въезжать и выезжать через все международные пункты пропуска государственной границы.

Въезд и выезд осуществляются по действительным документам, находиться на территории республики можно не более 30 суток. Данный порядок будет действовать до 31 декабря текущего года. Безвизовый режим для граждан Латвии, Литвы, Польши и других государств также сохраняется.

Европейские страны в то же время ограничивают въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля будет действовать в Литве. Легковые автомобили с белорусскими номерами должны покинуть территорию Евросоюза до января 2025 г. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будут предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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