Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран

Европейские страны в то же время ограничивают въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля будет действовать в Литве. Легковые автомобили с белорусскими номерами должны покинуть территорию Евросоюза до января 2025 г. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будут предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.