Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран
С 19 июля Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
«Президент Республики Беларусь [Александр Лукашенко] поддержал предложение МИДа и иных государственных органов об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска дополнительно для граждан 35 европейских государств», – говорится в сообщении ведомства.
Новый порядок начнет действовать с 8:00 19 июля. Без визы теперь на территорию Белоруссии смогут въезжать граждане таких стран, как Австрия, Бельгия, Венгрия, Италия, Великобритания, Испания, Франция и др. С указанной даты они смогут въезжать и выезжать через все международные пункты пропуска государственной границы.
Въезд и выезд осуществляются по действительным документам, находиться на территории республики можно не более 30 суток. Данный порядок будет действовать до 31 декабря текущего года. Безвизовый режим для граждан Латвии, Литвы, Польши и других государств также сохраняется.
Европейские страны в то же время ограничивают въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля будет действовать в Литве. Легковые автомобили с белорусскими номерами должны покинуть территорию Евросоюза до января 2025 г. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будут предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.