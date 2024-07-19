Экс-депутат Верховной рады Фарион умерла в больнице во Львове
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице во Львове, сообщил глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
«Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось <...>. Поиски нападавшего продолжаются», – написал он, также выразив соболезнования родным, близким и ученикам экс-депутата.
Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в Фарион, покушение было совершено во Львове на улице Масарика. Экс-депутата Рады доставили в больницу в критическом состоянии, она получила огнестрельное ранение в голову. Львовские СМИ уточняли, что в Фарион стрелял парень возрастом 20-25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МВД и СБУ оперативно докладывают о поиске нападавшего.
В 2015 г. в России в отношении Фарион возбудили уголовное дело. По версии следствия, на митинге в Киеве в 2014 г. она «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».