Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила
В 2024 г. в России зарегистрированы единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, большая часть их них является завозной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с заражением лихорадкой Западного Нила, отмечается в сообщении.
Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, а заразиться ею можно через укус комара, напомнили в Роспотребнадзоре. Эндемичными по инфекции считаются южные регионы России, из-за потепления климата вирус также встречается в центральной части России и Поволжье. Для профилактики заболевания необходимо использовать защиту от укусов комаров, избегать заболоченных мест и носить закрытую одежду.
Среди симптомов вируса Западного Нила – лихорадка, головная боль, рвота, сыпь, также может возникать энцефалит или менингит. Восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
В 2023 г. в Ростовской области выявили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемический процесс, который начался в третьей декаде июня, связан с высокой температурой окружающей среды, при которой комары начинают активно нападать на людей.