Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила

Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, а заразиться ею можно через укус комара, напомнили в Роспотребнадзоре. Эндемичными по инфекции считаются южные регионы России, из-за потепления климата вирус также встречается в центральной части России и Поволжье. Для профилактики заболевания необходимо использовать защиту от укусов комаров, избегать заболоченных мест и носить закрытую одежду.