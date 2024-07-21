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Роспотребнадзор сообщил о случаях лихорадки Западного Нила

Ведомости

В 2024 г. в России зарегистрированы единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила, большая часть их них является завозной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с заражением лихорадкой Западного Нила, отмечается в сообщении. 

Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, а заразиться ею можно через укус комара, напомнили в Роспотребнадзоре. Эндемичными по инфекции считаются южные регионы России, из-за потепления климата вирус также встречается в центральной части России и Поволжье. Для профилактики заболевания необходимо использовать защиту от укусов комаров, избегать заболоченных мест и носить закрытую одежду.

Среди симптомов вируса Западного Нила – лихорадка, головная боль, рвота, сыпь, также может возникать энцефалит или менингит. Восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

В 2023 г. в Ростовской области выявили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемический процесс, который начался в третьей декаде июня, связан с высокой температурой окружающей среды, при которой комары начинают активно нападать на людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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