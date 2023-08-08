Три человека умерли от лихорадки Западного Нила в Греции с начала 2023 года
В Греции с начала этого года умерли три человека из-за лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило агентство AMNA со ссылкой Национальную организацию общественного здравоохранения (EODY).
«С начала 2023 г. по сегодняшний день в Греции зарегистрировано три случая смерти пациентов с вирусной инфекцией Западного Нила и 21 случай заболевания», – сообщило агентство.
По данным EODY, только за последнюю неделю было зарегистрировано 10 новых случаев. Уточняется, что из 21 случая только один был перенесен в легкой форме. «На лечении находятся шесть пациентов, из них два в реанимации», – добавили в агентстве и уточнили, что летальные случаи были отмечены среди людей старше 78 лет.
21 июля в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили о двух случаях заболевания лихорадкой Западного Нила. Для подтверждения циркуляции вируса в области было проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, которое показало, что у 13,9% есть специфические антитела класса G (IgG) к вирусу.
Основными переносчиками лихорадки являются комары, наибольшая опасность есть в районах водохранилищ, рек, в домах с затопленными подвалами и др. При этом в распространении заболевания участвуют и птицы, среди которых голуби, утки, вороны, крачки. Среди симптомов вируса Западного Нила – лихорадка, головная боль, рвота, сыпь, также может возникать энцефалит или менингит. Восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.