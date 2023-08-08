Три человека умерли от лихорадки Западного Нила в Греции с начала 2023 года

По данным EODY, только за последнюю неделю было зарегистрировано 10 новых случаев. Уточняется, что из 21 случая только один был перенесен в легкой форме. «На лечении находятся шесть пациентов, из них два в реанимации», – добавили в агентстве и уточнили, что летальные случаи были отмечены среди людей старше 78 лет.