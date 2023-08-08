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Общество

Три человека умерли от лихорадки Западного Нила в Греции с начала 2023 года

Ведомости

В Греции с начала этого года умерли три человека из-за лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило агентство AMNA со ссылкой Национальную организацию общественного здравоохранения (EODY).

«С начала 2023 г. по сегодняшний день в Греции зарегистрировано три случая смерти пациентов с вирусной инфекцией Западного Нила и 21 случай заболевания», – сообщило агентство. 

По данным EODY, только за последнюю неделю было зарегистрировано 10 новых случаев. Уточняется, что из 21 случая только один был перенесен в легкой форме. «На лечении находятся шесть пациентов, из них два в реанимации», – добавили в агентстве и уточнили, что летальные случаи были отмечены среди людей старше 78 лет.

21 июля в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили о двух случаях заболевания лихорадкой Западного Нила. Для подтверждения циркуляции вируса в области было проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, которое показало, что у 13,9% есть специфические антитела класса G (IgG) к вирусу.

Основными переносчиками лихорадки являются комары, наибольшая опасность есть в районах водохранилищ, рек, в домах с затопленными подвалами и др. При этом в распространении заболевания участвуют и птицы, среди которых голуби, утки, вороны, крачки. Среди симптомов вируса Западного Нила – лихорадка, головная боль, рвота, сыпь, также может возникать энцефалит или менингит. Восстановление может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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