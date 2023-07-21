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Ростовский Роспотребнадзор сообщил о двух случаях заболевания лихорадкой Западного Нила

Ведомости

С начала 2023 г. в Ростовской области выявили два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Ростовской области за истекший период 2023 г. зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске», – говорится в сообщении ведомства.

В Волгодонске, Таганроге и Неклиновском районе провели серологическое исследование сывороток здоровых людей, которое показало, что у 13,9 % есть специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила. В ведомстве отметили, что это «подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях».

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В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемический процесс, который начался в третьей декаде июня, связан с высокой температурой окружающей среды, в которой комары – переносчики заболевания – начинают активно нападать на людей. Наибольшая опасность есть в районах водохранилищ, рек, в домах с затопленными подвалами и др.

Помимо комаров в распространении заболевания участвуют птицы – вороны, голуби, утки, крачки, которые выступают резервуарами для лихорадки. В ведомстве призывают пользоваться репеллентами, не хранить воду в открытых емкостях, а в случае укусов комаров и повышения температуры – незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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