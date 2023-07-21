Ростовский Роспотребнадзор сообщил о двух случаях заболевания лихорадкой Западного Нила

В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемический процесс, который начался в третьей декаде июня, связан с высокой температурой окружающей среды, в которой комары – переносчики заболевания – начинают активно нападать на людей. Наибольшая опасность есть в районах водохранилищ, рек, в домах с затопленными подвалами и др.