В Тамбовской области у гражданина Индии обнаружили холероподобный возбудитель
В Тамбовской области у гражданина Индии выявили холероподобный возбудитель. Об этом со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщила пресс-служба областного правительства.
Уточняется, что индиец прибыл из Дели. У него обнаружили признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии, после лабораторных исследований был найден холероподобный возбудитель.
«Пациент госпитализирован в специализированное медицинское учреждение, лечение обеспечено в полном объеме, состояние пациента удовлетворительное», – говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что управление Роспотребнадзора проводит противоэпидемические мероприятия по месту пребывания пациента – в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово. Также определяется круг контактных лиц. Ведомство пока не выявило других людей с признаками заболевания. В правительстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.
В июне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания холерой в России почти нет несколько лет, но риск «есть всегда». По ее словам, инфекцию может завести любой турист.
1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику заболеваемости холерой. C начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны – на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным организации, риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким.