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Роспотребнадзор: в России несколько лет почти нет случаев холеры

Ведомости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания холерой в России почти нет несколько лет, но риск «есть всегда».

«Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист», — сказала Попова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, Роспотребнадзор делает все возможное, чтобы не допустить проникновения в страну инфекции.

1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику заболеваемости холерой. C начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны – на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным организации, риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных