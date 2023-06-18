Роспотребнадзор: в России несколько лет почти нет случаев холеры
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев заболевания холерой в России почти нет несколько лет, но риск «есть всегда».
«Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист», — сказала Попова в интервью «РИА Новости».
По ее словам, Роспотребнадзор делает все возможное, чтобы не допустить проникновения в страну инфекции.
1 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику заболеваемости холерой. C начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны – на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным организации, риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким.