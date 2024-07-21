Волк опровергла существование распоряжения МВД о наказании молящихся на публике
Полиция не будет наказывать граждан, совершающих религиозные обряды в общественных местах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Волк сообщила, что при мониторинге СМИ была выявлена публикация о якобы имеющемся распоряжении о привлечении к административной ответственности молящихся в общественных местах граждан.
«Данный распорядительный акт МВД России не издавался и в территориальные органы не направлялся», – написала она в Telegram. Волк призвала журналистов и блогеров доверять только официальным сообщениям и воздержаться от распространения недостоверной информации.
1 июля муфтий Дагестана объявил, что муфтият вынесет фетву о запрете ношения никабов в республике. 9 июля было опубликовано основание для запрета. В муфтияте привели ряд источников из религиозной литературы и решения исламских ученых. Например, ученые Египетского дома фетв указали, что вопрос ношения никаба тесно связан с обычаями и традициями в народе.
Также в муфтияте указали, что большинство ученых-правоведов считают, что ношение никаба не является обязательным шариатским предписанием для женщины. Кроме того, как указали в муфтияте, в некоторых странах никаб стал «признаком религиозного радикализма и фанатизма».