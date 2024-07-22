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Суд оставил в силе приговор пресс-секретарю Meta

Ведомости

Апелляционный военный суд отклонил апелляцию защиты директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна на приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор признан законным, заявили в суде.

22 апреля Второй Западный окружной военный суд приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Гособвинение запрашивало для него максимальное наказание по статье – семь лет колонии строгого режима заочно.

По версии следствия, пресс-секретарь Meta 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти», следует из материалов дела.

Стоун вину не признал. Его адвокат настаивала, что слова пресс-секретаря Meta не были направлены против Вооруженных сил РФ. Заявление же было сделано, когда ДНР и ЛНР еще не входили в состав РФ, отметила она.

После начала спецоперации России на Украине Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Такое решение он назвал формой политического самовыражения. В России Стоун объявлен в международный розыск. В феврале этого года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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