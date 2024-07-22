Суд оставил в силе приговор пресс-секретарю Meta

После начала спецоперации России на Украине Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Такое решение он назвал формой политического самовыражения. В России Стоун объявлен в международный розыск. В феврале этого года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.