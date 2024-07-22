Суд оставил в силе приговор пресс-секретарю Meta
Апелляционный военный суд отклонил апелляцию защиты директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна на приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Приговор признан законным, заявили в суде.
22 апреля Второй Западный окружной военный суд приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Гособвинение запрашивало для него максимальное наказание по статье – семь лет колонии строгого режима заочно.
По версии следствия, пресс-секретарь Meta 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти», следует из материалов дела.
Стоун вину не признал. Его адвокат настаивала, что слова пресс-секретаря Meta не были направлены против Вооруженных сил РФ. Заявление же было сделано, когда ДНР и ЛНР еще не входили в состав РФ, отметила она.
После начала спецоперации России на Украине Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Такое решение он назвал формой политического самовыражения. В России Стоун объявлен в международный розыск. В феврале этого года Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.