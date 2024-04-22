Прокурор попросил приговорить директора Meta заочно к семи годам колонии
Гособвинение попросило Второй Западный окружный военный суд приговорить директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к семи годам колонии строгого режима заочно по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор требует признать Стоуна виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Это максимальный срок заключения по статье.
Адвокат Стоуна настаивает, что слова американца не были направлены против Вооруженных сил РФ. Она также обратила внимание, что заявление было сделано, когда ДНР и ЛНР еще не входили в состав РФ. Суд огласит приговор Стоуну 22 апреля. Ранее сообщалось, что он не признал вину.
По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против военнослужащих России, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти», говорится в материалах.
После начала спецоперации Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Он назвал это формой политического самовыражения. В феврале 2023 г. Стоуна объявили в международный розыск. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его. 12 февраля этого года Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень террористов и экстремистов.