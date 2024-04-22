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Прокурор попросил приговорить директора Meta заочно к семи годам колонии

Ведомости

Гособвинение попросило Второй Западный окружный военный суд приговорить директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к семи годам колонии строгого режима заочно по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор требует признать Стоуна виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Это максимальный срок заключения по статье.

Адвокат Стоуна настаивает, что слова американца не были направлены против Вооруженных сил РФ. Она также обратила внимание, что заявление было сделано, когда ДНР и ЛНР еще не входили в состав РФ. Суд огласит приговор Стоуну 22 апреля. Ранее сообщалось, что он не признал вину.

По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против военнослужащих России, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти», говорится в материалах. 

После начала спецоперации Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Он назвал это формой политического самовыражения. В феврале 2023 г. Стоуна объявили в международный розыск. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его. 12 февраля этого года Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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