Пресс-секретарь Meta не признал вину по делу об оправдании терроризма
Пресс-секретарь Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Энди Стоун не признал вину по делу об оправдании терроризма, заявила его адвокат во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается дело. Об этом пишет ТАСС.
«С предъявленными обвинениями категорически не согласна, представленные суду доказательства не соответствуют предъявленному Стоуну обвинению», – сказала защитник.
По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против военнослужащих России, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти». После начала спецоперации Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Он назвал это формой политического самовыражения.
В феврале 2023 г. Стоун был объявлен в международный розыск по ч. 2 ст. 205 УК РФ – содействие террористической деятельности с использованием служебного положения. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Стоуна. 12 февраля Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
21 марта 2022 г. Тверской районный суд Москвы запретил деятельность компании Meta Platforms в России. В октябре 2022 г. Росфинмониторинг внес Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp, в перечень террористов и экстремистов.