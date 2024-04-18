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Пресс-секретарь Meta не признал вину по делу об оправдании терроризма

Ведомости

Пресс-секретарь Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Энди Стоун не признал вину по делу об оправдании терроризма, заявила его адвокат во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривается дело. Об этом пишет ТАСС.

«С предъявленными обвинениями категорически не согласна, представленные суду доказательства не соответствуют предъявленному Стоуну обвинению», – сказала защитник.

По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против военнослужащих России, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти». После начала спецоперации Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Он назвал это формой политического самовыражения.

В феврале 2023 г. Стоун был объявлен в международный розыск по ч. 2 ст. 205 УК РФ – содействие террористической деятельности с использованием служебного положения. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Стоуна. 12 февраля Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

21 марта 2022 г. Тверской районный суд Москвы запретил деятельность компании Meta Platforms в России. В октябре 2022 г. Росфинмониторинг внес Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp, в перечень террористов и экстремистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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