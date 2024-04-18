Пресс-секретарь Meta не признал вину по делу об оправдании терроризма

По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против военнослужащих России, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти». После начала спецоперации Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Он назвал это формой политического самовыражения.