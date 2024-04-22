Суд приговорил пресс-секретаря Meta к шести годам колонии заочно
Второй Западный окружной военный суд приговорил директора по коммуникациям компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) Энди Стоуна к шести годам колонии общего режима заочно по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Стоун признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Гособвинение запрашивало для него максимального наказания по статье – семь лет колонии строгого режима заочно.
Адвокат Стоуна настаивала, что его слова не были направлены против Вооруженных сил РФ. Она также обратила внимание, что заявление было сделано, когда ДНР и ЛНР еще не входили в состав РФ. Стоун вину не признал.
По версии следствия, пресс-секретарь Meta 11 марта 2022 г. разместил на своей странице в Twitter (ныне X) пост, который оправдывал «агрессивные, враждебные и насильственные действия» против военнослужащих России, участвующих в спецоперации. Он публично призывал «к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти», следует из материалов дела.
После начала спецоперации России на Украине Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Такое решение он назвал формой политического самовыражения. В феврале 2023 г. Стоуна объявили в международный розыск. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его. 12 февраля Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень террористов и экстремистов.