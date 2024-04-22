Суд приговорил пресс-секретаря Meta к шести годам колонии заочно

После начала спецоперации России на Украине Стоун сообщил, что Meta временно снимает запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Такое решение он назвал формой политического самовыражения. В феврале 2023 г. Стоуна объявили в международный розыск. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его. 12 февраля Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень террористов и экстремистов.