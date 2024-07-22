Комитет Госдумы по соцполитике одобрил поправку о выплате остатков маткапитала
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, разрешающую выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. Заседание транслировалось на сайте нижней палаты парламента.
Депутат Госдумы и член комитета Светлана Бессараб во время доклада о поправках сообщила, что сейчас на счетах около 730 000 семей, согласно данным Социального фонда России, после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб. Одобренная поправка разрешит выплату неистраченного остатка, если он не превышает 10 000 руб.
С предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала 8 июля выступил президент РФ Владимир Путин. Позже глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что о возможности получить денежный остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.