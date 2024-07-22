Комитет Госдумы по соцполитике одобрил поправку о выплате остатков маткапитала

Депутат Госдумы и член комитета Светлана Бессараб во время доклада о поправках сообщила, что сейчас на счетах около 730 000 семей, согласно данным Социального фонда России, после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб. Одобренная поправка разрешит выплату неистраченного остатка, если он не превышает 10 000 руб.