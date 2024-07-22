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Комитет Госдумы по соцполитике одобрил поправку о выплате остатков маткапитала

Ведомости

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку, разрешающую выплату неизрасходованных остатков материнского капитала в размере до 10 000 руб. Заседание транслировалось на сайте нижней палаты парламента.

Депутат Госдумы и член комитета Светлана Бессараб во время доклада о поправках сообщила, что сейчас на счетах около 730 000 семей, согласно данным Социального фонда России, после направления средств маткапитала на разрешенные законом цели осталось еще примерно 1,5 млрд руб. Одобренная поправка разрешит выплату неистраченного остатка, если он не превышает 10 000 руб.

С предложением о выдаче россиянам неизрасходованных средств материнского капитала 8 июля выступил президент РФ Владимир Путин. Позже глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что о возможности получить денежный остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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