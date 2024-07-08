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Глава Минтруда: свыше 730 000 семей смогут забрать остатки маткапитала

Ведомости

Свыше 730 000 семей смогут забрать неиспользованный остаток материнского капитала до 10 000 руб., сообщил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На текущий день более чем у 730 000 семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 000 руб.», – сказал он (цитата по ТАСС).

Котяков добавил, что оставшиеся средства возможно будет отправить на накопительную пенсию матери. По его словам, поправки, касающиеся остатка маткапитала, подготовят «в кратчайшие сроки». О возможности получить остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.

8 июля президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с детьми 10 000 руб. из остатка материнского капитала. Он подчеркнул, что работу необходимо организовать таким образом, чтобы люди могли использовать оставшиеся от маткапитала средства.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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