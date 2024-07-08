Глава Минтруда: свыше 730 000 семей смогут забрать остатки маткапитала
Свыше 730 000 семей смогут забрать неиспользованный остаток материнского капитала до 10 000 руб., сообщил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«На текущий день более чем у 730 000 семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее 10 000 руб.», – сказал он (цитата по ТАСС).
Котяков добавил, что оставшиеся средства возможно будет отправить на накопительную пенсию матери. По его словам, поправки, касающиеся остатка маткапитала, подготовят «в кратчайшие сроки». О возможности получить остаток гражданам сообщат с помощью специального уведомления в комплекте с предзаполненным заявлением.
8 июля президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с детьми 10 000 руб. из остатка материнского капитала. Он подчеркнул, что работу необходимо организовать таким образом, чтобы люди могли использовать оставшиеся от маткапитала средства.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.