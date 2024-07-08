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Путин предложил выплачивать семьям 10 000 рублей из остатка маткапитала

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с детьми 10 000 руб. из остатка материнского капитала. Глава государства озвучил инициативу на встрече с семьями – финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Семья из Забайкалья в ходе беседы с Путиным призналась, что у них осталась незначительная сумма от материнского капитала и им хотелось бы иметь возможность потратить эти деньги на сбор ребенка в школу, покупку ноутбука или велосипеда.

«Да, ситуация такая известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно, мы обсуждали это с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это в 10 000 руб., а потом посмотрим, может, и другие шаги сделаем», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что необходимо организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать оставшиеся средства маткапитала.

«Просто выплатить семьям эти деньги – и все», – резюмировал глава государства.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил пролонгировать программу материнского капитала до 2030 г. В марте депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать эту меру поддержки бессрочной. Инициатива находится на предварительном рассмотрении. В мае председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что программа будет продлена до 2030 г.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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