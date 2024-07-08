Путин предложил выплачивать семьям 10 000 рублей из остатка маткапитала
Президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с детьми 10 000 руб. из остатка материнского капитала. Глава государства озвучил инициативу на встрече с семьями – финалистами конкурса «Это у нас семейное».
Семья из Забайкалья в ходе беседы с Путиным призналась, что у них осталась незначительная сумма от материнского капитала и им хотелось бы иметь возможность потратить эти деньги на сбор ребенка в школу, покупку ноутбука или велосипеда.
«Да, ситуация такая известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно, мы обсуждали это с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это в 10 000 руб., а потом посмотрим, может, и другие шаги сделаем», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что необходимо организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать оставшиеся средства маткапитала.
«Просто выплатить семьям эти деньги – и все», – резюмировал глава государства.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил пролонгировать программу материнского капитала до 2030 г. В марте депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать эту меру поддержки бессрочной. Инициатива находится на предварительном рассмотрении. В мае председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что программа будет продлена до 2030 г.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.