Путин предложил выплачивать семьям 10 000 рублей из остатка маткапитала

«Да, ситуация такая известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно, мы обсуждали это с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это в 10 000 руб., а потом посмотрим, может, и другие шаги сделаем», – сказал президент.