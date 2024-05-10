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Мишустин подтвердил планы продлить программу маткапитала до конца десятилетия

Ведомости

Программа материнского капитала будет действовать до 2030 г., сообщил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. Продлить срок действия этой меры поддержки граждан в феврале предложил президент России Владимир Путин.

«Повышая адресность и уделяя особое внимание, конечно, многодетным семьям, мы запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия», – сказал Мишустин.

Он напомнил, что маткапитал предоставляется сейчас без личного обращения граждан, а по факту рождения ребенка. Это стало возможным благодаря внедрению принципов социального казначейства, пояснил и.о. главы кабмина. До конца года такой формат оказания госуслуг будет распространен на все меры поддержки, сообщил Мишустин.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, которая была запущена с 1 января 2007 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. Ранее материнский капитал был предусмотрен на детей, родившихся с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. 

В ходе послание Федеральному собранию 29 февраля Путин предложил пролонгировать программу до 2030 г. В марте депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать эту меру поддержки бессрочной. Инициатива находится на предварительном рассмотрении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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