Мишустин подтвердил планы продлить программу маткапитала до конца десятилетия
Программа материнского капитала будет действовать до 2030 г., сообщил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. Продлить срок действия этой меры поддержки граждан в феврале предложил президент России Владимир Путин.
«Повышая адресность и уделяя особое внимание, конечно, многодетным семьям, мы запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия», – сказал Мишустин.
Он напомнил, что маткапитал предоставляется сейчас без личного обращения граждан, а по факту рождения ребенка. Это стало возможным благодаря внедрению принципов социального казначейства, пояснил и.о. главы кабмина. До конца года такой формат оказания госуслуг будет распространен на все меры поддержки, сообщил Мишустин.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, которая была запущена с 1 января 2007 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. Ранее материнский капитал был предусмотрен на детей, родившихся с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г.
В ходе послание Федеральному собранию 29 февраля Путин предложил пролонгировать программу до 2030 г. В марте депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сделать эту меру поддержки бессрочной. Инициатива находится на предварительном рассмотрении.