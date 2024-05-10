Мишустин подтвердил планы продлить программу маткапитала до конца десятилетия

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, которая была запущена с 1 января 2007 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. Ранее материнский капитал был предусмотрен на детей, родившихся с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г.